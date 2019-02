© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Diocesi ha ceduto villa Santo Spirito per un milione e 900 mila euro ad un gruppo di imprenditori romani che la trasformerà in una residenza protetta per anziani a quattro stelle. Il complesso, che sorge a Collerolletta, è stato già recintato insieme al parco circostante per poter aprire il cantiere ed avviare i lavori di ristrutturazione.Un affare chiuso nel giro di poche settimane direttamente dal vescovo Giuseppe Piemontese. I soldi, secondo quanto si è appreso, non rimarranno un minuto a Terni ma transiteranno nelle casse dello Ior di Roma che si è fatto carico quattro anni fa del maxi debito contratto dalla Diocesi stessa durante l’era del vescovo Vincenzo Paglia. È stato lo stesso Piemontese, quando è arrivato a Terni nel giugno 2014, dopo un anno di commissariamento da parte di monsignor Ernesto Vecchi, a rendere chiara la situazione ed annunciare la vendita di parte del patrimonio immobiliare: «Dallo Ior sono arrivati 12 milioni ad interessi zero per coprire la situazione debitoria - disse 4 anni fa - da restituire però in dieci anni, per altro la Diocesi ha un suo patrimonio e bisogna capire come utilizzarlo anche per questo». Non solo cessioni, ma anche provvedimenti per i dipendenti: «Taglieremo le spese e molti eventi - chiuse Piemontese - e molti interventi non si potranno più fare e sono già stati rivisti i contratti di chi opera per i nostri uffici, diminuendo anche le ore di lavoro». Villa Spirito è stata la prima della lista ad essere ceduta. La lista degli immobili è lunga. Tra questi c’è il complesso dell’ex convento dei cappuccini di Lugnano in Teverina, ristrutturato per il giubileo e che sarebbe pronto ad essere venduto. Poi c’è il podere Angeletti di Amelia, anch’esso ristrutturato e poi affittato ad un’impresa di Roma che però non ha più onorato gli impegni. In evidente abbandono anche un immobile storico nel cuore del centro di Terni. E’ il complesso di Sant’Alò, composto dalla chiesa e dall’attiguo convento. Donata agli inizi del ‘900 alla diocesi, la chiesa ospitò, dal 1960, il convento di clausura delle suore Clarisse, che nel 1990 lasciarono la chiesa ed il monastero attiguo per trasferirsi nella nuova residenza di Collerolletta. Da diversi anni è il luogo di culto della chiesa ortodossa, che ospita le celebrazioni della comunità romena umbra.Villa Santo Spirito era il fiore all’occhiello della Diocesi. Una casa per ferie che disponeva di trenta camere con tutti i comfort (tutte con servizi privati) e metteva a disposizione ampi spazi per riunioni e meeting e una cappella per la meditazione, gestita dall’associazione accoglienza diocesana. Poi, tre anni fa la Diocesi ha deciso di sgomberarla e di metterla in vendita, ma nel frattempo è stata vandalizzata e depredata.Nel settembre del 2017 per renderla più appetibile c’è stato il via libera all’osservazione al Piano regolatore generale da parte del Consiglio comunale che ha votato il cambio di destinazione d’uso da ricettivo a socio sanitario e la suddivisione in due comparti dello storico edificio che può diventare così una residenza per anziani.