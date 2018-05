TERNI La presidente del Briccialdi di Terni, Letizia Pellegrini, ha presentato oggi un esposto-denuncia alla procura per porre all'attenzione della magistratura la gestione pregressa dell'Istituto superiore di studi musicali, in particolare dal 2015 al suo insediamento. A renderlo noto è la stessa Pellegrini ricordando «la situazione di sostanziale collasso finanziario» nella quale ha trovato l'Istituto, «con un dissesto di cui cause e contorni si sono via via profilati» entro il primo anno del suo mandato, ovvero dal 20 marzo 2017. «L'atto della denuncia - afferma la presidente - per quanto pesante a compiersi, non è esito di una mia arbitraria decisione, ma la semplice attuazione di un preciso dovere che mi compete, nella mia funzione di pubblico ufficiale. In questo frangente, come in altri, non ho voluto espormi alla omissione di atti di ufficio, a tutela non solo della mia persona, ma anche del decoro e della credibilità dell'istituto che amministro». «L'atto - conclude - oltre che doveroso, è anche opportuno, essendo l'unico modo per formalizzare e ufficializzare la presa di distanza, da parte della mia amministrazione, dalle precedenti pratiche amministrative che io personalmente stigmatizzo e che hanno oggettivamente inferto colpi potenzialmente letali all'Istituto».

Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45



