Terni, la Consulta giovanile festeggia San Nicola insieme alla comunità ucraina

TERNI- Quando la solidarietà arriva dai ragazzi. La Consulta giovanile del comune di Terni festeggia San Nicola. Lo fa insieme alla comunità ucraina della città.

Una parte dei ragazzi, infatti, ha deciso di accogliere lo spunto della Presidente della Consulta Monia Santini e si è messa subito in moto per organizzare un evento presso il ristorante ucraino Kozak il cui titolare, Andrea, è uno dei più attivi promotori sul territorio ternano di raccolte di beni primari e fondi per aiutare la propria popolazione di appartenenza fin dallo scoppio della guerra.



I bimbi ucraini hanno recitato poesie in italiano e in lingua, alcuni adulti hanno intonato i canti della tradizione, un gruppo di giovani ragazzi e ragazze ucraini e di Terni, organizzati e capeggiati da Giulia Valentini membro della Consulta si sono occupati dell'animazione per i più piccoli con varie attività. Poi è arrivato San Nicola con un grandissimo sacco con doni per tutti i bambini. Hanno aiutato a dispensare regali Caterina Proietti, Federico Clementini, Lorenzo Ranocchiari, Francesco Franconi e Giacomo Straccini.«Ringrazio dal profondo del cuore -afferma Monia Santini- tutti i ragazzi della Consulta Giovanile che hanno scelto di aderire a questa iniziativa e che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro piccole economie; i ragazzi ucraini e italiani che insieme a Giulia Valentini si sono occupati dell'animazione per i piccoli, e infine Andrea il titolare del ristorante Kozak che tanto ha sempre fatto e continua a fare per il proprio popolo».