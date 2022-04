Terni, la Consigliera di Parità appena nominata e già sotto accusa. Le Democratiche del Pd: «E' contro l'8 marzo»

- È polemica, da parte della Conferenza provinciale delle democratiche, verso la neo consigliera di parità per la Provincia di Terni, l'avvocata Vittorina Sbaraglini. A scatenare le critiche un commento, postato un mese fa su Facebook dalla stessa Sbaraglini, alla locandina di un'iniziativa relativa all'8 marzo organizzata a Perugia dalle Democratiche umbre, con ospiti parlamentari nazionali ed europee e associazioni del territorio.

«Che schifo, facciamo qualche cosa indiciamo una assemblea...» ha scritto, facendo inoltre un riferimento diretto a Morena Bigini, portavoce Democratiche Perugia, tra le relatrici. Parole «del tutto inappropriate» secondo le Democratiche della provincia di Terni. «Alla luce di questo grave e greve atteggiamento, espresso peraltro pubblicamente - scrivono le Democratiche in una nota -, finché avendo ricevuto segnalazioni non ha deciso di autocensurarsi e rimuoverlo, risulta molto difficile immaginare» come Sbaraglini «intenda approcciarsi nello svolgimento del suo mandato sulle questioni femminili». «Evidentemente - continuano - non ritiene che il confronto sia uno strumento utile per promuovere l'autonomia delle donne e la pari opportunità, verrebbe da dire». Le Democratiche invitano quindi l'avvocato Sbaraglini ad «evitare in futuro di offendere le donne che si impegnano per sostenere la libertà delle donne umbre, trascendendo persino sul piano personale».