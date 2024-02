Terni. La città, venerdì 23 febbraio 2024: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Betti e Grilli (notturno Betti).

Narni: Pallotta.

Amelia: via delle Rimembranze.

Orvieto: Farmacia Del Fanello.

Grilli (Terni), notturno Stroncone per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Arrone per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Attigliano per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Casteltodino per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Montegabbione per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castel Giorgio (Menichelli) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Morre per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Povere creature! Vm14 (ore 18.30).

Romeo è Giulietta (ore 16.30, 18.45, 21). Past lives (ore 16.30, 18.45, 21). Finalmente l'alba (ore 18.45). La zona d'interesse (ore 16.30, 18.45, 21). Volare (ore 16.30, 18.45, 21). Martedì e venerdì (ore 16.30, 21). Bob Marley: One love (ore 16.30, 21).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Bob Marley: One love (ore 16.10, 18.50, 21.30). Emma e il giaguaro nero (ore 17, 19.40). Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso l'allenamento dei pilastri (ore 17.20, 20, 21.20). La zona di interesse (ore 18.30, 21.10). Madame Web (ore 18.40, 21.40). Night swim (ore 19.20, 22). Past lives (ore 16, 20.50). Povere creature! (ore 18). Tutti tranne te (ore 22.15). Finalmente l'alba (ore 22.35). I tre moschettieri - Milady (ore 21.50). Perfect days (ore 17.50). Romeo è Giulietta (ore 16.40). Sansone e Margot: due cuccioli all'Opera (ore 16.50). Volare (ore 19.10).

Narni – Cinema Monicelli

Povere creature! (ore 17). A proposito di Davis (ore 21).

Amelia – Sala Boccarini – "Oltre il visibile"

La tartaruga rossa (ore 17). La pantera delle nevi (ore 21).

EVENTI

Teatro Secci: Paola Turci (ore 21).

Auditorium Gazzoli - Visioninmusica: Mike Dawes (ore 21).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle ore 11 alle 16.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 9,30 alle 17,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Comune di Terni – provvedimenti abbattimento di inquinanti

Limitazioni al traffico veicolare nelle zone cittadine indicate dall'apposita ordinanza dalle ore 8,30 alle 18,30. Divieto di accensione di caminetti e apparecchi a biomassa legnosa non conformi alle normative vigenti.

