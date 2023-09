Terni. La città, sabato 23 settembre 2023: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 20 Comunale 6 e Marcelli, dalle 16 alle 20 anche Mariani e Conti (notturno Comunale 1).

Narni: Comunale, dalle 16 alle 20 anche Carducci.

Amelia: via delle Rimembranze fino alle 8,30, via della Repubblica dalle 13.

Orvieto: Camilli fino alle 9, Farmacia del Fanello dalle 13.

Comunale 6 (Terni), notturno Vascigliano per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Montefranco fino alle 9, Arrone dalle 13 per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Penna in Teverina fino alle 9, Alviano dalle 13 per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Montecastrilli fino alle 9, Avigilano Umbro dalle 13 per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Genovesi (Otricoli) reperibile per Calvi e Otricoli.

Parrano fino alle 20, Fabro Scalo dopo le 20 per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castelviscardo (Gianfermo) fino alle 13, Castelgiorgio (Menichelli) dopo le 13 per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Guardea fino alle 9, Baschi dalle 13 per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Felicità (ore 17.30, 21.10).

Strange way of life (ore 20.30). Il caftano blu (ore 17.30, 21). Io capitano (ore 17.30, 21). La verità secondo Maureen K. (ore 17.30, 21). Assassinio a Venezia (ore 17.30, 21).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Openheimer (ore 17.10, 18.15, 21.10). Assassinio a Venezia (ore 16, 17.45, 18.45, 20.30, 21.30, 22.30). Gran turismo - La storia di un sogno impossibile (ore 14.15, 17.30, 20.45). I mercen4ri - Expendables (ore 14.30, 16.30, 19.20, 22). The nun II (ore 22.15).

Narni – Cinema Monicelli

Openheimer (ore 18, 21).

Amelia – Sala Boccarini – "Oltre il visibile"

Tutto quello che vuoi (ore 21).

Otricoli - Sala polifunzionale via Flaminia

Mirabile visione Inverno (ore 18,30).

EVENTI

CavourArt: Inaugurazioni ed eventi: Estemporanea Thyrus (Bar Porta Romana e L'Angolo Divino, ore 16,30). "Money, money, money" (Confcommecio, ore 18). Simone Zafferani (Galleria del Corso, ore 18). Laura Priami e Franco Profili (Casa Franchini, ore 21). Esposizioni in vetrine di negozi della città fino al 15 ottobre (via Roma, p.za Europa, Corso Vecchio, via De Filis, via Garibaldi, via Cavour, via XI febbraio, via S.Alò, via Fratini, via Lanzi, P.za S.Francesco, via Beccaria). Gli Edicolarti (edicola p.za Dalmazia).

Arrone - Herman's festival: Lucia casagrande Raffi, Fabio ceccarelli e Fabio Ciofini (Convento S.Francesco, ore 21).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 10 alle 21,30.

Rilascio acqua: dalle 11 alle 18 e dalle 20 alle 21.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Altre notizie: www.ilmessaggero.it/umbria

Pagina Facebook: Il Messaggero Terni

Qualcosa non va in città? Dillo al Messaggero. Scrivi a terni@ilmessaggero.it, oppure telefona (0744/58041) dalle ore 16 alle 20.