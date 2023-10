Terni. La città, sabato 21 ottobre 2023: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 20 Rotondi e Comunale 4, dalle 16 alle 20 anche Comunale 1 e Moderna (notturno Rotondi).

Narni: Comunale, dalle 16 alle 20 anche Carducci.

Amelia: via delle Rimembranze fino alle 8,30, via della Repubblica dopo le 13.

Orvieto: Zanchi fino alle 9, Frisoni dopo le 13.

Stroncone per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Marmore fino alle 9, Piediluco dopo le 13 per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Lugnano in Teverina fino alle 9, Penna in Teverina dopo le 13 per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Casteltodino fino alle 9, San Gemini dopo le 13 per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Monteleone d'Orvieto fino alle 20, Ficulle dopo le 20 per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castel Giorgio (Menichelli) fino alle 13, Allerona (Bonaduce) dopo le 13 per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Civitella del Lago fino alle 9, Guardea dopo le 13 per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Me contro te - Vacanze in Transilvania (ore 16.30, 18).

L'ultima volta che siamo stati bambini (ore 16.30). Io capitano (ore 18.30). Dogman (ore 21). Killer of the flower moon (ore 16.30, 19.30, 20.15, 21). A passo d'uomo (ore 16.30, 18.30). Mi fanno male i capelli (ore 16.30, 18.30, 21).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Killers of the flower moon (ore 16, 17.40, 18.30, 20, 21.10, 22). Me contro te - Vacanze in Transilvania (ore 14.10, 14.40, 15.30, 16.15, 16.30, 16.50, 17.50, 18.30, 19, 20.30). Ritorno al futuro (ore 16.30, 18.10, 19.10, 21.50). Assassinio a Venezia (ore 22.30). Dogman (ore 15.10, 21.30, 23.25). L'esorcista: Il credente (ore 15, 22.45). L'ultima volta che siamo stati bambini (ore 20.15). Talk to me (ore 23). Taylor Swift - The Eras tour (ore 18). Volevo un figlio maschio (ore 15.20, 20.50).

Narni – Cinema Monicelli

Paw patrol (ore 16). Asteroid city (ore 17.30, 19.15, 21).

Amelia – Sala Boccarini – "Oltre il visibile"

Blue my mind - Il segreto dei mei anni (ore 21).

EVENTI

Palazzo Gazzoli: Vi racconto madame Curie (ore 21).

Melezzole: Fiera della castagna.

Morre: Sagra della castagna.

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 11 alle 17.

Rilascio acqua: dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 16.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

