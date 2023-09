Terni. La città, sabato 16 settembre 2023: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 20 Morganti e Comunale 5, dalle 16 alle 20 anche Comunale 6 e Marcelli (notturno Comunale 1).

Narni: Alberti, dalle 16 alle 20 anche Comunale.

Amelia: via della Repubblica fino alle 8,30, via delle Rimembranze dopo le 8,30.

Orvieto: Bonifazi fino alle 9, Camilli dopo le 9.

Collescipoli per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Ferentillo fino alle 9, Montefranco dopo le 9 per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Lugnano in Teverina fino alle 9, Penna in Teverina dopo le 9 per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

San Gemini fino alle 9, Montecastrilli dopo le 9 per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Genovesi (Otricoli) reperibile per Calvi e Otricoli.

Monteleone di Orvieto fino alle 20, Parrano dopo le 20 per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Allerona (Bonaduce) fino alle 13, Castelviscardo (Gianfermo) dopo le 13 per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Civitella del Lago fino alle 9, Guardea dopo le 9 per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

L'ordine del tempo (ore 17.30, 21 - venerdì 15 solo 17.30).

Patagonia (ore 17, 21). Mamma qui comando io (ore 19.15). Io capitano (ore 17.30, 21). Titona (ore 17, 18.45). Openheimer (ore 20.30). Assassinio a Venezia (ore 17.30, 21). Coup the chance (venerdì 15 ore 20.30).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Openheimer (ore 15.30, 17, 18.15, 20.10, 21, 22.15). Tartarughe Ninja - Caos mutante (ore 15.10). Assassinio a Venezia (ore 14.40, 16, 17.30, 18.40, 19.40, 20.30, 21.20, 22.30). Barbie (ore 16.30). Doggy style - Quei bravi randagi (ore 15.40, 22, 23.35). Il mio amico Tempesta (ore 18). Jane Du Barry - La favorita del re (ore 17.15). The equalizer 3 - Senza tregua (ore 14.30, 19.15). The nun II (ore 14, 16.10, 19, 20.50, 21.50, 23.20).

Narni – Cinema Monicelli

Barbie (ore 17, 19, 21).

Amelia – Sala Boccarini – "Oltre il visibile"

Birds of passage (ore 21).

EVENTI

Umbria Jazz Weekend: Funk Off (Cascata delle Marmore ore 11, via Cavour e dintorni dalle ore 19,30). Lorenzo Hengeller (Pazzaglia, ore 18,30 e ore 20). "Dear Dexter" Sextet (Rendez-Vous, ore 19.30 e ore 23,30). Max Pirone's fat swing (Fat-Caos, ore 19.30 e ore 22.30). Olivia Trummer & Nicola Angelucci (L'Ecurie, ore 14 e ore 22). The Swingers Orchestra (P.za Europa, ore 21). Ray gelato & The Giants (P.za Tacito, ore 19). Kaleidoscope quaret (Baravai ore 21). Fred Wesley & The new JB (p.za Tacito, ore 22). Francesco Bearzatti, Danilo Gallo, Stefano Tamborrino (Baravai, ore 22.30). Pedrito Martinez (P.za Europa, ore 23).

CavourArt: Inaugurazioni ed eventi: Valentina Angeli e Gianluca Murasecchi (Duomo ore 17), "Senza confini" e "Akelo" (museo diocesano ore 18), Marco Diananti (Politeama Cityplex ore 19). Presentazione libro "Il canone sepolto" di Gianfilippo Della Croce (La Feltrinelli ore 17,30). Gli Edicolarti (edicola p.za Dalmazia).

Arrone - Herman's festival: Claudio Mansutti e Federica Repini (teatro Valnerina ore 21).

Sferracavallo: Sagra del bosco.

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 10 alle 21,30.

Rilascio acqua: dalle 11 alle 18 e dalle 20 alle 21.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Altre notizie: www.ilmessaggero.it/umbria

Pagina Facebook: Il Messaggero Terni

Qualcosa non va in città? Dillo al Messaggero. Scrivi a terni@ilmessaggero.it, oppure telefona (0744/58041) dalle ore 16 alle 20.