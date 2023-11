Terni. La città, sabato 11 novembre 2023: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 20 Ospedale 1 e Ospedale 2, dalle 16 alle 20 anche Lana e Nadalini (notturno Comunale 1).

Narni: Alberti, dalle 16 alle 20 anche Comunale.

Amelia: via della Repubblica fino alle 8,30, via delle Rimembranze dopo le 13.

Orvieto: Camilli fino alle 9, Farmacia Del Fanello dopo le 13.

Ospedale 2 (Terni), notturno Stroncone per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Montefranco fino alle 9, Arrone dopo le 13 per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Attigliano fino alle 9, Lugnano dopo le 13 per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Avigliano Umbro fino alle 9, Acquasparta dopo le 13 per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Genovesi (Otricoli) reperibile per Calvi e Otricoli.

Fabro Scalo fino ale 20, Parrano dopo le 20 per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castel Giorgio (Menichelli) fino alle 13, Allerona (Bonaduce) dopo le 13 per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Morre fino alle 9, Montecchio dopo le 13 per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

La guerra del tiburtino (ore 16, 18.45, 21).

Anatomia di una caduta (ore 16). C'è ancora domani (ore 16.30, 18.45, 21). Comandante (ore 16.30, 18.45, 21). Lubo (ore 18, 20.30). Il meglio di te (ore 20.30). Trolls 3 - Tutti insime (ore 16, 17, 18,20).

Terni Film Fest: Breaking bread (ore 16). Le ragazze del sexy shop (ore 17). Padre Pio (ore 18.15). Molto dolore per nulla - recital (ore 21.30).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

The Marvels (ore 14.45, 16.10, 17.30, 18.50, 21.30). Trolls 3 - Tutti insime (ore 14, 15.50, 16.50, 18.25, 19.25, 20.50). C'è ancora domani (ore 14.20, 15.10, 16.20, 17.10, 18, 19.20, 20.10, 21.10, 22, 23). Comandante (ore 15.40, 18.50, 21.45). Five nights at Freddy's (ore 16.35, 19.35, 22.20, 23.30). Killers of the flower moon (ore 20.20). Me contro te - Vacanze in Transilvania (ore 14.35). Saw X (ore 22.15).

Narni – Cinema Monicelli

Me contro te - Vacanze in Transilvania (ore 15.30). C'è ancora domani (ore 17, 19, 21).

EVENTI

Narni Scalo: Flavio Insinna legge Italo Calvino (pasticceria L'Aurora, ore 16).

Acquasparta: Sagra del vino novello e dei prodotti tipici.

Allerona Scalo: Festa della polenta.

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 11 alle 17.

Rilascio acqua: dalle 15 alle 16.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 17,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

