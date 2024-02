Terni. La città, mercoledì 7 febbraio 2024: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Lana e Nadalini (notturno Lana).

Narni: Comunale.

Amelia: via delle Rimembranze.

Orvieto: Camilli.

Collescipoli per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Ferentillo per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Alviano per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Acquasparta per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Genovesi (Otricoli) reperibile per Calvi e Otricoli.

Parrano per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Allerona (Bonaduce) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Guardea per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Te l'avevo detto (ore 16.30, 18.45, 21).

Barbie (ore 16.30, 18.45, 21). Prima danza poi pensa (ore 16.30, 18.45, 21). Perfect days (ore 16, 21). The holdovers - Lezioni di vita (ore 16, 18.30, 21). Pare parecchio Parigi (ore 18.45). 10 minuti (ore 16.30, 18.45, 21). La signora della porta accanto (ore 20.45).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Povere creature! (ore 16.45, 18.30, 21.50). I soliti idioti 3 - Il ritorno (ore 16, 18, 20.50, 22.40). Tutti tranne te (ore 16, 18.40, 19.20, 20, 21.20, 22). The warrior - The iron claw (ore 17.50, 21). Argylle - La superspia (ore 18.30, 21.30). Pare parecchio Parigi (ore 22.20). Te l'avevo detto (ore 19.50). Barbie (ore 16.20). Perfect days (ore 16.50). The beekeeper (ore 22.30). The holdovers - Lezioni di vita (ore 19.15). Wonka (ore 16.30).

Narni – Cinema Monicelli

I ragazzo e l'airone (ore 17). The holdovers - Lezioni di vita (ore 19, 21).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle ore 11 alle 16.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 9,30 alle 17,30 (inverno) e alle 19,30 (estate).

Comune di Terni – provvedimenti abbattimento di inquinanti

Limitazioni al traffico veicolare nelle zone cittadine indicate dall'apposita ordinanza dalle ore 8,30 alle 18,30. Divieto di accensione di caminetti e apparecchi a biomassa legnosa non conformi alle normative vigenti.

