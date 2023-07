Terni. La città, mercoledì 19 luglio 2023: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Cipolla e Monti (notturno Comunale 1).

Narni: Alberti.

Amelia: via della Repubblica.

Orvieto: Montalboldi (Ciconia). Di turno anche Porano.

Monti (Terni), notturno Vascigliano per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Piediluco per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Penna in Teverina per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Castel dell'Aquila per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Fabro Scalo per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castelgiorgio (Menichelli) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Baschi per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Mission: Impossible dead reckoning (ore 17, 17.50, 18.40, 20.40, 21.30, 22).

Indiana Jones e il quadrante del destino (ore 18.45, 20.20, 21.45). Elemental (ore 17.30, 19.20). Il signore degli anelli - Le due torri (ore 19). Insidious - La porta rossa (ore 22.20). Kiki consegne a domicilio (ore 18.50). L maledizione della Queen Mary (ore 19.30, 22.30). La stanza delle meraviglie (ore 22.45). Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli (ore 17.10).

Orvieto - One Estate: La quattordicesima domenica del tempo ordinario (biblioteca L.Fumi, ore 21,30).

EVENTI

Narni - P.te S.Lorenzo: Sagra della pizza al forno.

Montegabbione: Festa del cinghiale.

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 10 alle 20.

Rilascio acqua: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 19,30.

NUMERI UTILI

Guardia medica Terni: 0744 275888

Guardia medica Orvieto: 0763 301884

Croce rossa Terni: 0744 220220

Croce rossa Orvieto: 0763 341727

Opera pia pubblica assistenza Terni: 0744 428150

Sportello del cittadino Terni: 0744 432201