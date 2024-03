Terni. La città, domenica 17 marzo 2024: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 9 alle 20 Mariani e Conti (notturno Comunale 1).

Narni: Carducci.

Amelia: via delle Rimembranze.

Orvieto: Frisoni, in appoggio Sant'Andrea.

Stroncone per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Piediluco per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Giove per Alviano, Attigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Acquasparta per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Carducci (Narni), notturno Calvi (De Bella) reperibili per Calvi e Otricoli.

Fabro Scalo per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Allerona (Bonaduce) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Baschi per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Povere creature! (ore 16.30, ore 21 vers.orig.

con sottotitoli). La terra promessa (ore 16.30, 21). Il ragazzo e l'airone (ore 18.30, 20.30). La sala dei professori (ore 16.30, 18.45, 21). Past lives (ore 18.45). Un altro Ferragosto (ore 16.30, 18.45, 21). Race for glory - Audi vs Lancia (ore 16.30, 18.45, 21). La zona d'interesse (ore 16.30, 21). Drive-Away Dolls (ore 18.45 vers.orig.con sottotitoli). Kung fu panda 4 (ore 16.30).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

La famiglia Addams - 2 (ore 11). Dune - parte due (ore 16.15, 18.20, 21). Race of glory - Audi vs Lancia (ore 12.40, 15.40, 17.45, 19.55, 22). Imaginary (ore 13.40, 16, 18, 20.35, 22.35). Un altro Ferragosto (ore 15, 17, 19.05). La zona di interesse (ore 11.45, 15.10, 18.35, 22.20). Emma e il giaguaro nero (ore 11, 14.25, 16.30). Red (ore 12.30). Kina e Yuk - Alla scoperta del mondo (ore 11.10, 13.20, 15.20). Bob Marley: One love (ore 20.50). Caracas (ore 11.15). Force of nature: oltre l'inganno (ore 13.06, 16.45, 17.15, 19.30, 22.15). Kung fu panda 4 (ore 17.30). Madame Web (ore 12). My sweet monster (ore 13.55). Openheimer (ore 20). Povere creature! (ore 21.25). Sound of freedom - Il canto della libertà (ore 13.45).

Narni – Cinema Monicelli

Misericordia (ore 17). Anatomia di una caduta (ore 18.30, 21).

EVENTI

Caos - Vette in vista: Eventi dalle ore 16,15.

Orvieto - Teatro Mancinelli: Fiesta! (ore 21).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: parco aperto dalle ore 10,30 alle 17.

Rilascio acqua: dalle ore 12 alle 13 e dalle 15 alle 16.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 9,30 alle 17,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

NUMERI UTILI

Guardia medica Terni: 0744 275888

Guardia medica Orvieto: 0763 301884

Croce rossa Terni: 0744 220220

Croce rossa Orvieto: 0763 341727

Opera pia pubblica assistenza Terni: 0744 428150

Sportello del cittadino Terni: 0744 432201