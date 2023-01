Terni, la Befana della polizia penitenziaria porta tanti doni per i bimbi ricoverati in pediatria

TERNI - Tanti doni per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'azienda ospedaliera di Terni. Per loro è arrivata anche la visita della Befana della polizia penitenziaria, che ha portato un sacco pieno di giocattoli e dolci.

E stata una mattinata ricca di emozioni per i piccoli pazienti, che hanno trascorso alcune ore tra sorrisi e spensieratezza.

La direzione e il comandante del reparto della casa circondariale di Terni hanno ringraziato la direzione generale dell'ospedale, i medici e il personale della pediatria per "aver accolto con entusiasmo il desiderio espresso dagli agenti di poter portare un piccolo dono per ogni paziente e far sentire la vicinanza e la solidarietà della polizia penitenziaria".