Terni, la battaglia per l'energia nell'industria, se ne parla all'archivio di stato

In occasione dell’annuale appuntamento della “Giornata Nazionale del Paesaggio”, l’Archivio di Stato di Terni, martedì 14 Marzo vuol trattare da un punto di vista storico il tema dello sfruttamento energetico, visto in rapporto alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico. L’appuntamento è per le 16 in sala Gisa Giani.

L’uso dell’energia ha sempre creato alterazione ambientale, ma lo sviluppo economico industriale non può prescindere da fattori anche nocivi di produzione energetica. In collaborazione l’Aipai, associazione culturale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale, l’Istituto presenterà un saggio storico di Marco Venanzi, frutto di un’intensa ricerca su fonti documentarie industriali e comunali, presenti in buona parte nel patrimonio conservato in Archivio, per ripercorrere la battaglia per l’energia nell’industria, dall’uso del carbone nelle miniere anche locali, ai combustibili sostitutivi; in un arco cronologico che va dall’unità d’Italia alla metà del Novecento.

Il volume sarà presentato dal Professore Renato Covino, già ordinario di storia economica, e dal Roberto Lorenzetti, Ispettore Onorario del MIC, i quali faranno un quadro dei paradigmi energetici che hanno presieduto allo sviluppo della siderurgia italiana e nello specifico quella ternana, dal periodo preunitario al miracolo economico.

Interverranno Letizia Salvatori, Direttrice Archivio di Stato di Terni Renato Covino già Docente Ordinario Università di Perugia – già Presidente Aipai, Roberto Lorenzetti, ispettore Onorario Mic.