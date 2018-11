© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una festa dei morti resa viva con il teatro della memoria. Ieri il teatro dell' Acciaio e il Comune di Terni, insieme a Terni città Futura, Gruppo Archeologico e Tributo a Sergio Endrigo, hanno offerto alla città un originale spettacolo itinerante lungo il cimitero monumentale di Terni dando voce ai piccoli e grandi personaggi custoditi in quella autenticà città della Memoria. Ed è stato un successo di pubblico. In tantissimi hanno sentito parlare in prima persona uomini e donne sepolti nel cimitero di Terni le cui grandi gesta insieme alle piccole quotidianità delle loro vite sono ancora vive nel ricordo di coloro che le ascolteranno. Accompagnati dal suono leggero del violino del noto musicista Gustavo Gasperini, i visitatori saranno condotti in una suggestiva passeggiata tra le antiche tombe nella parte monumentale dall’attore e ideatore Stefano de Majo il quale farà rivivere le voci di Borzacchini e Liberati, Sergio Endrigo e Briccialdi, Falchi e Casagrande, i fratelli Fratini e i Garibaldini, le vittime del bombardamento della II guerra mondiale e quelle degli antichi pionieri giunti a Terni nel 1882 e che morirono per aprire il varco alla ferrovia, ma anche voci popolari e gioiose come Ausilia, Ghione, Spartaco Pazzaglia e Alterocca, Giorgio Taddei e del “ Temerario Kamikaze” Mario Braconi, il leggendario portiere rossoverde degli anni ‘30 e ‘40 che parò il rigore alla Roma campione d’Italia che fu sconfitta dalla Ternana e che fu riprodotto persino in una statua allo Stadio dei Marmi a Roma.