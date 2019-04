© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Andrea Giuli, l’assessore alla cultura e vice sindaco di Terni, non ci sta a farsi dire come si governa la macchina pubblica da Confartigianato, non foss’altro perché nelle settanta proposte dell’associazione di categoria, vengono indicate le direttrici programmatiche per lo sviluppo anche di turismo e cultura. E rilascia a Il Messaggero una dichiarazione fiume:“Prendo spunto dalla frizzante e interessante conferenza stampa di Confartigianato Terni per puntualizzare alcuni temi che sono stati trattati e che mi stanno particolarmente a cuore, avendoci lavorato sodo e in silenzio negli ultimi mesi».Il rinnovo del bando per la gestione della Cascata delle Marmore è stato affrontato in poco tempo e in una situazione complessa che ha determinato una inevitabile fase di transizione emergenziale di due mesi in cui il sito è stato gestito direttamente dal Comune, fase durante la quale è stata comunque garantita l’apertura della Cascata e di alcuni sentieri tutt'e le domeniche e nel ponte di San Valentino, staccando in gennaio e febbraio circa 7.000 biglietti. Certo, il passaggio ha comportato alcune inevitabili difficoltà, ma peggio sarebbe stato chiudere per due mesi il sito. Il gestore attuale ha ben cominciato e i numeri finora parlano da soli: nel mese di marzo 2019 i biglietti sono stati 17.308 a fronte dei 7958 del marzo 2018, con un incasso di 123.400 euro rispetto ai 56.124 del 2018. I biglietti per i servizi integrativi (visite guidate, navette, ecc.) nel mese scorso sono stati 10.310 per 15.250 euro di incasso (5.223 nel marzo 2018). Il nuovo bando europeo pluriennale della Cascata, appena pubblicato, comprenderà tra l’altro anche la gestione di Carsulae, proprio nell’auspicio di cominciare a creare quel circuito turistico integrato sempre annunciato e mai realizzato.Potrei citare l’adesione del Comune alla Valnerina bike sharing, al progetto dei cammini dai Monti Martani ai monti Sabini, al chiarimento con il segretariato Unesco presso il Mibac per rimettere in moto la procedura di riconoscimento della Cascata quale bene tutelato, il progetto Turismo di Agenda Urbana, la rinascita della Consulta del Turismo ternano, più snella e operativa, il ritrovato e rinsaldato rapporto con la Morozoff di Kobe, il recupero dei fondi per tornare protagonisti del programma Eden con i Comuni contigui del Reatino, la battaglia, insieme alle stesse associazioni di categoria, per conservare gli introiti i della Tassa di soggiorno a fini turistici.«Potrei ricordare il Natale scorso con il bando innovativo “Adotta una strada” che ha determinato 27 sponsor, 18 grandi alberi illuminati in città, luminarie nuove, eventi di strada, ponti e palazzi illuminati, oltre 50 eventi nel mese natalizio. Il tutto a 90 giorni dall’insediamento e senza un euro. Risultato: un coro quasi unanime di soddisfazione in città e tanta voglia di partecipazione. Soddisfazione e partecipazione diffusa anche per il mese valentiniano: oltre 100 eventi, l’adesione al Terre di San Valentino Festival, l’inedito Valentine Fest, prodotto direttamente dall’assessorato alla Cultura e Turismo, in cui si è fatto rivivere il Caos per tra giorni tra artisti, poeti, filosofi, pittori nazionali e internazionali, la prima pietra per una nuova e diversa narrazione della figura di San Valentino che proponga un personaggio, un prodotto, uno storytelling che possa travalicare la Conca ternana. Nei prossimi giorni andrà in scena il “Maggio ternano”, tra Cantamaggio, Festa della Primavera e balconi e vetrine fiorite. Il metodo e la visione è la stessa: coinvolgere la città e i cittadini, coniugare cultura e attrattività turistica, qualità e dimensione popolare, bellezza e partecipazione. In questi eventi e manifestazioni varie associazioni di categoria sono state protagoniste. Molti tavoli comuni sono stati fatti.Potrei continuare nell’elenco, consapevole che molto c’è da fare e da migliorare. E con l’aiuto di tutti. I primi risultati si sono visti, concreti e apprezzati, pur in una condizione difficilissima. Nel frattempo, se c’e qualche Mandrake o Mago Merlino si faccia avanti. Lo assumeremo volentieri. A costo zero, si intende, non abbiamo soldi».”