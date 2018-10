© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Valeria Alessandrini, assessore della Lega al Comune di Terni, ha regalato uno spray al peperoncino antiaggressione alle donne consigliere comunali del suo partito. Dopo essere finita nel ciclone delle polemiche per la sua ostilità a un progetto contro la discriminazione alle donne, considerandolo "a rischio gender" oggi riprova ad affrontare da un altro punto di vista, meno articolato e più «simbolico il problema per riportare l'attenzione sul tema della sicurezza e della violenza sulle donne», sottolineando allo stesso tempo «l'importanza di fornire validi strumenti per la difesa personale». «Quasi ogni giorno leggiamo dai giornali di donne vittime di aggressioni - ha spiegato Alessandrini - e questo non è più tollerabile. Abbiamo avviato un progetto sul tema della sicurezza che, in quanto assessore leghista, intendo portare avanti con il mio partito. Stiamo valutando la possibilità di avviare dei corsi per le donne sull'utilizzo dello spray al peperoncino e di interagire con i commercianti privati per incentivarne l'acquisto». Lo spray al peperoncino per l'autodifesa è stato donato anche ad Anna Margaritelli, proprietaria di un locale che la scorsa settimana ha subito un furto e nei confronti della quale l'assessore ha espresso «vicinanza e solidarietà».