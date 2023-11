Terni, l’Arduno dell’associazione C’è senti cerqua a favore dei più bisognosi

Domenica 26 Novembre 2023, 00:55

Un pomeriggio di solidarietà in allegria, iniziato con un minuto di ‘casino’ per ricordare tutte le donne vittime di violenza. L’associazione ‘C’è senti quercia’ di Terni ha organizzato il terzo ‘Arduno’ vicino alla chiesa Immacolata Concezione della Polymer per raccogliere fondi da destinare ai più bisognosi e presentare due progetti: uno sportello di ascolto con varie figure professionali ed un dormitorio completamente automizzato. L’iniziativa ha visto la partecipazione della Nuova compagnia teatro città di Terni con un esilarante spettacolo rigorosamente in vernacolo e del fisarmonicista Fabio Ceccarelli che ha incantato i presenti con l’esecuzione di celebri brani anche della cinematografia internazionale. Nel mezzo la ‘merenna’ il cui ricavato sarà devoluto a favore della mensa dei poveri. Alcuni momenti dell’Arduno nel video di Claudia Sensi.