TERNI Sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” il traffico in direzione Terni è temporaneamente bloccato in corrispondenza della galleria “Castelluccio”, tra gli svincoli di Narni e Montoro (km 23,200), a causa di un mezzo pesante intraversato. Lo annuncia l'Anas in una nota.



Il personale Anas sta intervenendo sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

«Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148», conclude la nota.



© RIPRODUZIONE RISERVATA