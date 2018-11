© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Viene proposto, per il quinto anno consecutivo, il concorso internazionale d'arte contemporanea Love, organizzato dalla MadèEventi, che si svolgerà sotto il patrocinio della Regione dell’Umbria, del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Terni, nell’ambito degli Eventi dedicati a San Valentino 2019.Il tema sarà: Love, per celebrare l’amore in tutte le sue forme.Tutti gli artisti interessati potranno presentare, entro il 31 dicembre, delle opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, qualsiasi potrà essere la tecnica grafica, fotografica e pittorica (ossia qualsiasi utilizzo di: olio, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, vernici industriali, pittura digitale etc… su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, ferro etc…). La commissione esaminatrice sarà composta dall'artista Ugo Antinori, dal vincitore del Premio San Valentino 2017 Bruno Belloni, dallo storico dell'arte Paolo Cicchini, dalla funzionaria della direzione Servizi Culturali Comune di Terni Fulvia Pennetti, dall'artista e operatore culturale Franco Profili e dal critico d’arte contemporanea Davide Silvioli.Nella settimana dedicata all’amore e al suo Patrono - dal 9 al 24 febbraio 2019 - nella sede espositiva di Palazzo di Primavera, sarà possibile visitare la mostra delle opere presentate al concorso nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle 16 alle 19; la mattina su prenotazione (riservato alle scuole) e a chi ne farà richiesta; giovedì 14 febbraio, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.