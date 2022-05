Terni, l'Itt Allievi-Sangallo porta i ragazzi a scuola di idee col «Supernova Day», verso l'inserimento nel mondo del lavoro

TERNI Si chiama «Supernova Day» il progetto dell’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi-Sangallo di Terni che coprirà le giornate del 26 e 27 maggio, ma non si parla di astronomia: il nome è un’analogia tra la nascita di una stella e quella delle idee. Perché sono proprio le idee gli elementi centrali di questo progetto, che è strutturato come contest studentesco mirato «a stimolare creatività e capacità di iniziativa, arrivando alla realizzazione di progetti innovativi nei contenuti e nella forma». In esposizione ci sono le idee dei gruppi di lavoro precedentemente selezionate, che successivamente vengono illustrate: ci sono, ad esempio, i progetti vincitori dell’edizione 2021-2022, come «Walk To Shop», una rete di negozi all’interno del comune di Terni identificati da uno specifico QR code e rintracciabili da un’app, «EcoKit - Idra Project», della startup Ecokit in collaborazione con Dhl, un robot per il prelevamento, la misurazione e lo smistamento dei pacchi dell’hub Dhl dell’aeroporto Malpensa, o «Smart Garden», una tecnologia che provvede autonomamente alla crescita delle coltivazioni in un orto verticale. Ma non finisce qui: si parlerà anche di acquisizioni di dati, applicazioni di robotica educativa, display ed insegne con matrici Led, sintesi e realizzazione di prodotti di bellezza naturali e sviluppo di software. L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione delmprototipo della bicicletta a idrogeno, creata grazie al progetto Ri-Ciclo finanziato dalla Fondazione Carit. Uno sguardo al futuro, non solo delle tecnologie, ma anche dei ragazzi: il 27 maggio, infatti, sono previsti incontri nei laboratori tra alcune aziende del territorio e gli studenti, che così possono conoscere la realtà imprenditoriale attorno a loro e avere le prime occasioni di mandare il curriculum, affacciandosi al mondo del lavoro.

