Isola ecologica di Piediluco chiusa per covid Disagi per i ristoranti che ospitano gli atleti del canottaggio

Il covid è arrivato anche all’isola ecologica di Piediluco, dove l’unico addetto dell’Asm è rimasto contagiato e, automaticamente, l’”isola” chiusa. E’stata la stessa Asm a comunicare il fatto, specificando che il cancello rimarrà chiuso soltanto per il giorno sette. Per ogni evenienza- ricorda- sono aperte le “isole” di Ratini e Madonna del monumento. La chiusura dell'impianto ha subito creato non pochi disagi alla popolazione e ai turisti. Un brutto biglietto da visita che non doveva proprio in occasione dell’arrivo delle 21 nazionali di canottaggio per la gara internazionale del memorial D'Aloya. Ovviamente non si sono avuti i mucchi di sacchetti di plastica abbandonati in modo così massiccio come molto tempo (foto di quel periodo) , come successo prima dell’installazione delle telecamere, comunque qualcuno li ha abbandonati nelle vicinanze del cancello. Immediata la segnalazione di Sandro Piccinini che mette sotto accusa l’Asm: «Con le attività ricettive tutte piene – sostiene- come è possibile non garantire l' apertura di questo centro troppo importante. per le zone limitrofe? Possibile che non si è trovato un sostituto o un associazione di volontariato per garantire il servizio? Poi- conclude- ci lamentiamo che ci sono rifiuti ovunque, anche se sono sempre da condannare e punire chi li lascia».