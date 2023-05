Terni: all’Ipsia la quattordicesima edizione della gara nazionale Toyota skill contest T-Tep 2023

Terni -

Al via la quattordicesima edizione della gara nazionale Toyota skill contest T-Tep 2023 che si svolgerà dal 9 all’11 maggio all’Ipsia Sandro Pertini di Terni. L’evento prevede la partecipazione di circa 20 migliori studenti degli istituti professionali e tecnici industriali italiani che collaborano con Toyota, alle prese con prove pratiche e scritte su ogni aspetto delle competenze necessarie ad un esperto di assistenza autoveicoli. Si inizia alle ore di 15.30 di martedì 9 con la presentazione della gara a cura di Toyota academy, seguirà alle ore 17 la prima prova con un questionario per tutti i candidati e la riunione dei soci Automotive network. Mercoledì 10, dalle ore 8.30 alle 18.30 si svolgeranno le prove di gara, mentre dalle ore 10 alle 12 è in programma il convegno “Innovazione, evoluzione e istruzione: il cambiamento migliorativo (kai-zen) come filosofia sinergica”. Giovedì 11 maggio, dalle ore 8 alle 12, si svolgeranno le prove di gara e verrà chiuso lo skill contest T-Tep 2023. Alle ore 12, infine, la cerimonia di premiazione.