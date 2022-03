Traffico: il blocco di livello due resta fino a lunedì ecco tutte le limitazioni

TERNI Viste le previsioni sulla qualità dell’aria pubblicate sul sito web di Arpa Umbria il blocco del traffico a Terni di livello 2 resta attivo dalle 8.30 alle 18.30 di venerdì 25, ma anche di sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 marzoIl blocco di livello 2 - in vigore dunque fino a lunedì 28 marzo - prevede che dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare i veicoli adibiti a trasporto persone (categoria M) Euro 0 e euro 1 a benzina e quelli diesel (della stessa categoria M) Euro 0, 1, 2 e 3. Per i mezzi adibiti a trasporto merci (cat. N), il blocco di livello 2 riguarda solo quelli diesel Euro 0,1 e 2 e quelli a benzina Euro 0 e 1.

Si ricorda che per agevolare gli spostamenti con i mezzi pubblici, è attivo il servizio a chiamata Buster dalle 8.30 alle 19.30, prenotando al numero 0744 492773.