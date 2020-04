In prima linea con i medici e le altre figure sanitarie: sono loro, gli infermieri, il collante tra il malato di Covid- 19 e i familiari. Pochi minuti tanto per vedersi e salutarsi dal cellulare, poi il solito lettino e le figure dei sanitari che vanno avanti e indietro. Questa è la vita quotidiana nel reparto Coronavirus al quinto piano dell’ospedale di Terni. Emanuela Ruffinelli è la presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni.

Cosa vuole dire ai colleghi in prima linea?

«Vorrei poter abbracciare tutti e dire loro che uniti saremo veramente forti e ne usciremo vincitori in questa battaglia contro il virus, ma una cosa voglio ribadire a chi ha in mano le redini della sanità: ad emergenza finita, bisognerà riprogettare il nostro sistema sanitario tenendo maggiormente conto delle risorse umane e della figura infermieristica e dei rischi che corre».

Voi infermieri vi considerate eroi, come è stato detto da molti?

«Non siamo eroi ma professionisti che stanno dimostrando di essere instancabili, diligenti, di una generosità e altruismo unico, anche dopo molte ore di lavoro in quanto costretti a turni massacranti, stretti nell’armatura (tute, mascherine, visiere e guanti) che gli rende difficile anche alcuni dei più banali movimenti».

Da questa pandemia si può uscire?

«Oggi, a differenza della terribile peste nera descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi, abbiamo sul nostro territorio strutture adeguate e professionisti preparati».

Le nostre Aziende sanitarie, Ospedale e Usl Umbria2, hanno affrontato bene la situazione di emergenza?

«In questo momento credo proprio di sì, anche se all’inizio del Coronavirus c’è stata qualche difficoltà, come ovunque, a garantire adeguati dispositivi di protezione individuali come mascherine, tute e occhiali protettivi. Questa difficoltà si è presto superata e, speriamo non si ripresenti perché la carenza di tali dispositivi di sicurezza esporrebbe gli operatori sanitari al rischio di risultare positivi al Covid -19 e questo è inaccettabile». Lavorando senza soste, secondo i ritmi dettati da un’emergenza inaspettata, genera senza dubbio una pressione difficile da sostenere che può portare a crolli emotivi è così?

«Gestire lo stress e conservare l’energia fisica e psicologica è di fondamentale importanza e per questo motivo il servizio di Psicologia del Santa Maria di Terni ha avviato un servizio di ascolto telefonico per supportare gli operatori sanitari in prima fila e pazienti in quarantena, come anche l’Azienda Usl Umbria 2 che ha attivato il team “Filo diretto psicologico Covid-19" per operatori sanitari, pazienti e familiari »

Cosa vuol dire alla cittadinanza?

«Possiamo sconfiggere il Coronavirus solo con l’aiuto di tutti e l’adozione di comportamenti consoni alla situazione, cioè rimanendo in casa. Soltanto in questo modo si può avere la meglio sul Covid- 19».

