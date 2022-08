Terni, Indagini sulla farmacista rapinata in viale Trento alla fine del turno. La cisl: "Garantire la sicurezza"

TERNI - Si è trovata faccia a faccia con quell’uomo che ha tentato di portarle via la borsa che aveva appena appoggiato sul sedile dell’auto.

Per difenderla la donna, che lavora nella farmacia comunale di viale Trento, strattonata, è rimasta ferita ad una mano. La freddezza ha consentito alla farmacista di evitare che il rapinatore, poi sparito nel nulla col portafogli, le portasse via anche la borsa. Alla farmacista, che vive in un comune della Valnerina, non è rimasto altro da fare che denunciare la rapina alla locale stazione dei carabinieri, dove ha fornito un’accurata descrizione dell’uomo.

Sulla rapina, andata in scena giovedì sera intorno alle 20 e 15, poco lontano dalla farmacia, sta indagando la squadra mobile ternana. Che sta dando la caccia al rapinatore solitario. Le indagini vanno avanti a ritmo serrato ma non sarà semplice individuarlo anche perché la zona dove era parcheggiata l’auto della farmacista non è protetta da telecamere e non ci sono testimoni.

La vicenda è al centro di una nota di Riccardo Marcelli della Cisl e Sergio Sabatini della Fisascat Cisl di Terni, che esprimono «solidarietà e vicinanza alla farmacista aggredita e rapinata alla fine del turno pomeridiano e alle lavoratrici e ai lavoratori che da mesi vivono una situazione insostenibile che quotidianamente rischia di minare la sicurezza dei dipendenti comunali delle farmacie di Terni» e chiedono che «venga garantita la sicurezza all’interno e in prossimità delle farmacie».

In città in queste ore sono tornati in azione i truffatori, subito bloccati dai carabinieri, che sfruttano il trucco delle monetine gettate a terra vicino alle auto per spogliare le vittime prescelte della propria borsa.

E’ successo a una donna ternana che, uscita da un supermercato di Papigno, è stata avvicinata da un ragazzo che l’ha informata di aver perso alcune monete. La signora si è abbassata per raccoglierle e si è accorta che la borsa che era appoggiata sul sedile posteriore della sua auto era sparita nel nulla. I ladri hanno anche usato il bancomat della donna prelevando 450 euro. Le indagini dei carabinieri della stazione di Papigno, partite dalle immagini della videosorveglianza esterna del supermercato, hanno permesso di individuare il 22enne cubano, poi riconosciuto dalla donna derubata. E’ stato denunciato per furto aggravato e ora i militari danno la caccia a una ragazza che era con lui.