Terni, all'incontro della Diocesi si parla di «ecologia integrale»

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Nello stesso periodo dello svolgimento del Sinodo per l’Amazzonia, convocato da papa Francesco dal 6 ottobre al 27 ottobre, anche a Terni si approfondiranno le problematiche socio - ambientali del sinodo, creando un’occasione di riflessione e analisi per la comunità cristiana e civile, in un incontro aperto a chiunque voglia partecipare. L’evento, organizzato dalla Diocesi, è fissato per lunedì 14 ottobre alle ore 18 al Museo Diocesano di Terni, in piazza Duomo. Il tema su cui verterà la lectio magistralis di Simone Morandini, il relatore, è "Dal Sinodo per l’Amazzonia: responsabilità per un’ecologia integrale”. Simone Morandini è uno scienziato e teologo, vicepreside all’Istituto di Studi Ecumenici «San Bernardino» di Venezia, docente alla Facoltà Teologica del Triveneto e coordinatore di vari progetti presso la Fondazione Lanza, dei quali uno riguarda «Etica e politiche ambientali».