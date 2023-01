Terni, incontri in biblioteca: quattro chiacchiere in francese e spagnolo

Incontri in biblioteca per scambiare quattro chiacchiere tra amici. Non si tratta di una sorta di salotto buono in cui coltivare conoscenze, ma di una vera e propria palestra per rafforzare e consolidare la propria dimestichezza con la lingua francese e spagnola. Prendono il via in biblioteca gli incontri per tenere in esercizio le lingue straniere, per riassaporare i suoni lontani di una lingua madre, per passare piacevoli pomeriggi in compagnia di due docenti di madrelingua, Giannis Chalvalis, francese, e Adriana Virgilio, spagnola, che proporranno, di volta in volta, suggestioni e spunti per la conversazione.

Il circolo non è un corso per imparare la lingua, per partecipare è richiesto un livello di conoscenza che consenta la conversazione fluida. Vale a dire che bisogna già essere avvezzi a parlare in francese o spagnolo. Gli appuntamenti si svolgeranno in sala cine-fonoteca.

Il primo appuntamento del circolo in lingua francese è fissato per venerdì 20 gennaio ore 17.00. Il primo appuntamento del circolo in lingua spagnola è mercoledì 25 gennaio ore 17.00. Per partecipare ci si deve iscrivere: Info e iscrizioni bctattivita@comune.terni.it