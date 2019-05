Investito sulle strisce pedonali, si fa per dire visto che le zebre sono sparite quasi del tutto. Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Campomaggiore. Un uomo di 41 anni è stato travolto da una macchina all'altezza del bar del Cacciatore, nei pressi di via della Cooperazione. Di origini pachistane, padre di cinque figli, l'uomo è stato colpito mentre stava attraversando la strada per tornare a casa. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e il personale del 118 che ha trasportato il 41enne al Santa Maria di Terni. Le condizioni dell'uomo non sembrano essere gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA