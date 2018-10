Incidente mortale all'inizio della Somma, in direzione Spoleto, nel comune di Terni. A perdere la vita un imprenditore ternano del settore pompe funebri, T. A. le sue iniziali. L'uomo viaggiava a bordo di un Land Rover quando si è scontrato con un camion che da Spoleto scendeva verso Terni. L'impatto è stato violento e per l'uomo alla guida del fuoristrada non c'è stato nulla da fare. Facile immaginare che si sia trattato di un frontale, ma l'esatta dinamica dell'incidente non è stata ancora accertata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia Stradale.

Somma chiusa al traffico Alcuni colleghi dell'imprenditore sono arrivati sul posto della tragedia, dove è stata accompagnata la moglie dell'imprenditore ternano. Al momento la Somma è chiusa al traffico.



Ultimo aggiornamento: 11:50

