Incidente mortale in via Di Vittorio a Terni. Deceduta una persona che si trovava a bordo di uno scooter. La tragedia si è consumata intorno alle 23 di sabato sera. Il centauro è morto sul colpo. Oltre allo scooter nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente, avvenuto all'altezza di via Giovanni XXIII, traversa di via Di Vittorio, dove si trova un piccola rotatoria. L'uomo alla guida del mezzo a due ruote deve aver perso il controllo del mezzo, prima di finire a terra. L'impatto deve essere stato violentissimo considerando che il centauro è morto sul colpo. Forse, lo scooter è finito contro un palo della luce che si trova all'interno della piccola rotatoria, ma l'esatta dinamica non è stata ancora chiarita. Sul posto oltre al 118 anche i vigili urbani e una pattuglia della polizia. Ultimo aggiornamento: 00:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA