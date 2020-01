Incidente durante il turno di notte in Ast, l'acciaieria di Terni. Secondo quanto si è appreso si sarebbe bucata una "paiola" e distrutto il mezzo. L'operaio addetto all'operazione è riuscito a scappare e avrebbe riportato solo una contusione durante la fuga. Indagini in corso.

