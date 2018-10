Auto sbanda e finisce contro un albero. Feriti due ragazzi di cui uno in maniera grave trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria di Terni. L'incidente è avvenuto venerdì notte alle 23.30 nei pressi di Vascigliano, frazione di Stroncone a Terni. L'auto, finita fuori strada per motivi ancora in fase di accertamento, mentre viagiava in direzione Terni, è una Opel corsa. A bordo della macchina, anche il padre dei due ragazzi rimasti feriti. Per lui tanto spavento, ma nulla di grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.



Ultimo aggiornamento: 20 Ottobre, 00:01

