Terni, Incendio nella notte: Gravi danni in un appartamento a Collescipoli

TERNI - Ha provocato ingenti danni l'incendio divampato nella notte in un'abitazione di strada di Collesecozza, a Collescipoli. Nessuna conseguenza per gli abitanti della villetta che, svegliati dall'odore acre del fumo, sono riusciti a mettersi in salvo.

Sul posto, intorno alle una di martedì, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Che sono riusciti in breve tempo ad avere la meglio sulle fiamme.

APPROFONDIMENTI CRONACA I vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara: Più di...

L'incendio, accidentale e di natura molto probabilmente elettrica, ha avuto origine nel porticato dell'abitazione, dove ha distrutto un congelatote, una stufa e tutto il mobilio.

Attraverso una finestra il calore ed il fumo hanno causato danni anche ad una stanza. Paura per i componenti della famiglia, che a quell'ora stavano dormendo e che per fortuna non hanno avuto conseguenze.