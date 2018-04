di Corso Viola di Campalto

TERNI Dopo nove anni nessun colpevole. Ieri la Corte di Appello di Perugia ha assolto perché il fatto non sussiste l’unico imputato, Massimo Scerna, imprenditore spoletino, indagato nel procedimento penale promosso contro lo stesso dopo che un incendio nel luglio del 2009 durato oltre un mese aveva distrutto l’azienda Ecorecuperi di Vascigliano di Stroncone provocando poi un disastro ambietale.

Un capannone stracolmo di rottami d’auto e materiale plastico bruciato per giorni e giorni. L’allarme diossina esplose quasi subito, e si consumò tra analisi dell’Arpa, che confermavano i rischi per la catena alimentare, e vertici in Prefettura per coordinare gli interventi. E poi le ordinanze dell’allora sindaco di Stroncone, volte a delimitare le aree a rischio per evitare il commercio di bestiame potenzialmente pericoloso. Un disastro ambientale che aveva distrutto completamente l’azienda e portato gli enti preposti a disporre in via cautelativa l’abbattimento di animali e la distruzione di foraggi di decine di imprese agricole e privati nelle aree limitrofe.

Scerna, allora presidente della società, era stato condannato nel 2015 dal Tribunale di Terni in composizione collegiale per il reato di incendio colposo dell’azienda alla pena di anni tre di reclusione, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e al risarcimento di danni per decine di milioni di euro e decine di migliaia di spese legali a favore delle parti civili. All’esito della udienza di oggi, invece, la Corte di Perugia presieduta dal Giudice Ferdinando Pierucci, ha accolto in toto l’Appello proposto dall’avvocato Fabio Militoni del Foro di Spoleto sviluppato in ben 17 pagine e 9 punti di contestazione contro la sentenza di primo grado. In un’ora circa di arringa l’avvocato Militoni ha cercato di dimostrare l’origine dolosa dell’incendio e l’innocenza dello Scerna per insussistenza del fatto contestato ottenendo così, in riforma della sentenza di condanna, la assoluzione piena e la esclusione di ogni conseguente condanna, incluso la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e il risarcimento milionario alle parti civili.

Il processo di primo grado si era chiuso con la sola condanna di Scerna e tre assoluzioni. Scerna, titolare della Ecorecuperi, era stato condannato per una serie di omissioni sullo stoccaggio del materiale dell’azienda e sul funzionamento del sistema antincendio.

Il tribunale, presieduto da Massimo Zanetti, giudici a latere Simona Tordelli e Nicla Michiorri, aveva invece assolto «perché il fatto non costituisce reato» l’ex sindaco di Stroncone, Nicola Beranzoli, il direttore dell’Arpa di Terni, Adriano Rossi e l’imprenditore (nel frattempo deceduto), Terenzio Malvetani. Respingendo le richieste avanzate nei loro confronti da una quarantina di parti civili tra allevatori e agricoltori, i ministeri dell’ambiente e dell’interno, la Cia e il comune di Stroncone. Che avevano chiesto un risarcime nto di decine di milioni di euro. Il pm, Elisabetta Massini, che ha coordinato l’inchiesta aveva chiesto tre anni e sei mesi ciascuno per l’ex sindaco di Stroncone, Nicola Beranzoli, e il direttore dell’Arpa, Adriano Rossi, e tre anni ciascuno per il titolare della Ecorecuperi, Massimo Scerna, e l’imprenditore, Terenzio Malvetani.

Anche in aula il pm aveva ribadito che, subito dopo il rogo, Beranzoli, Malvetani e Rossi si erano preoccupati solo di minimizzare le conseguenze dell’incendio e l’inquinamento da diossina, permettendo che si continuassero a vendere prodotti alimentari contaminati e andasse avanti la coltivazione nonostante i terreni fossero inquinati. Per il tribunale invece, nessun tentativo da parte degli imputati di minimizzare gli effetti del rogo, divampato il 2 luglio del 2009 e durato per giorni.

Ora, la nuova sentenza di assoluzione per l’unico imputato rimasto. Per il rogo quindi la Giustizia dopo nove anni non ha trovato alcun colpevole. A pagare solo gli agricoltori e allevatori martoriati dalla diossina.Ma anche il territorio che porta ancora i segni di quel diastro.



Mercoled├Č 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA