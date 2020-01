TERNI Con il viso travisato con un cappuccio sono entrati in azione intorno alle due di notte dando fuoco al bar del distributore Eni Agip di via Tre Venezie, a pochi metri dal bivio che conduce a Rocca San Zenone e lungo la Flaminia. Un passante ha dato subito l'allarme che ha permesso ai vigili del fuoco di intervenire rapidamente di spegnere le fiamme prima che divorassero il bar, che si trova a pochi passi dalle pompe di benzina. Il locale ha riportato danni a causa del fumo e del calore. Sono state avviate le indagini e le telecamere di sorveglianza avrebbero immortalato due individui che hanno cosparso di liquido imfiammabile l'entrata del bar. Il titolare ha affermato di non aver ricevuto minacce di alcun tipo. Nel frattempo hanno affisso due cartelli con scritto "chiuso per incendio doloso". Ultimo aggiornamento: 11:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA