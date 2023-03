Terni, inaugurati i nuovi uffici della polizia ferroviaria

TERNI Sono stati inaugurati venerdì mattina, alla presenza del dirigente del compartimento di polizia ferroviaria Marche-Umbria-Abruzzo, Giuseppe Simonelli, del direttore del servizio di polizia ferroviaria, Olimpia Del Maffeo, del questore di Terni, Bruno Failla, e delle autorità civili, militari e religiose, i nuovi uffici della polizia ferroviaria di Terni, ubicati nell'area della stazione. I vecchi locali, da tempo inadeguati - come sottolineato dallo stesso Simonelli - sono stati ampliati, dotati di nuovi arredi e

moderni sistemi di allarme e videosorveglianza. «Quella di Terni - ha detto il dirigente del compartimento Marche-Umbria-Abruzzo - era la situazione più critica del



compartimento e grazie alla collaborazione di Rfi, rappresentata oggi dal dottor Moretto, è stato possibile procedere celermente ai lavori. Inserire la riqualificazione nel progetto integrato di riorganizzazione generale della stazione di Terni, avrebbecomportato tempi più lunghi. Poi il maltempo e le forti piogge dello scorso ottobre, hanno ulteriormente compromesso la situazione dei locali: per questo ho inteso accelerare e il lavoro concluso è per noi motivo di soddisfazione». La questura di Terni sottolinea come l'ufficio di polizia ferroviaria sia «un fondamentale punto di riferimento in ambito ferroviario per la tutela e la sicurezza pubblica, finalizzato agarantire al massimo la sicurezza dei viaggiatori e di tutti i fruitori dell'importante hub cittadino».