TERNI Andranno a potenziare, in particolare, i servizi di prevenzione e controllo del territorio, i dieci nuovi agenti assegnati alla questura di Terni dal dipartimento della Pubblica sicurezza. Si tratta di cinque poliziotti in prova provenienti dalla Scuola di Peschiera del Garda e di cinque assistenti già in servizio in altre sedi. La decisione è stata presa nell'ambito dei recenti movimenti e nuove assegnazioni. I nuovi agenti hanno subito avuto un incontro con il questore Antonino Messineo

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:44



