TERNI Fino al 6 aprile è allestita nella chiostrina della biblioteca comunale di Terni la mostra fotografica a supporto del progetto dell’ associazione Libera…mente donna "C’era una volta…”, un percorso laboratoriale di supporto alla genitorialità destinato alle donne e ai minori ospiti nei centri antiviolenza. “Il progetto – spiegano le referenti dell’associazione di Terni – è già iniziato con dei laboratori e proseguirà attraverso una campagna di raccolta fondi dal basso, il crowdfunding, mediante il portale www.produzionidalbasso.com. La novità di questo progetto, del tutto sperimentale – sottolineano – è quella di offrire l’opportunità alla diade madre-figlio di riscrivere la loro relazione attraverso una narrazione esclusivamente espressiva, corporea e ludica. Un progetto che nutre in sé l’ambizione di creare una buona prassi nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.”

"La mostra è curata da Foto Nunù - affermano - che segue il progetto da molto tempo, e dalla metodologia utilizzata nel percorso, ha ideato una trama profondamente concettuale del laboratorio e ricca di significato artistico”. Le foto della mostra sono in vendita e serviranno a finanziare ulteriori laboratori. Venerdì 30 marzo ore 17 le foto comporranno anche la scenografia per una performance di teatro e danza a cura di Hamartia su musiche di MariGhele nella biblioteca comunale.

Martedì 3 Aprile 2018



