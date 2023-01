Terni, il torrente Tiscino esonda: i vigili del fuoco intervengono e accompagnano a scuola una bambina da una casa rimasta isolata

I Vigili del fuoco della sede centrale di Terni sono intervenuti in località San Carlo dove per l'ingrossarsi del torrente Tiscino due famiglie erano rimaste isolate. Sul posto, spiegano i Vigili del fuoco, si è provveduto a far guadare il torrente in sicurezza, a bordo di un nostro mezzo 4x4, ad una bambina in età scolastica ed a sua madre permettendo in questo modo alla bambina si recarsi regolarmente a scuola.