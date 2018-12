Ultimo aggiornamento: 16:47

TERNI Sono passati sei mesi dalla sbornia elettorale che ha visto Terni cambiare radicalmente colore, con un sindaco leghista a palazzo Spada. Ma per Leonardo Latini il compito assegnato non è facile: portare la città fuori dal dissesto finanziario e, soprattutto, ridarle un sorriso spento da tempo per una grave crisi di identità.Vivo a Terni da quando sono nato e credo di conoscere bene la mia città, i suoi problemi e le sue potenzialità. Per il resto, uno dei motivi per i quali i cittadini mi hanno dato fiducia è proprio il fatto di essere un uomo nuovo, senza alcun legame con le precedenti gestioni politiche, un cittadino e un professionista che ha vissuto questi brutti ultimi anni dall’altra parte della barricata, in mezzo alla gente che m’ha votato. Anche per questo credo di avere la sensibilità per poter comprendere e interpretare con competenza le esigenze delle persone.È chiaro che i cittadini hanno grandi aspettative nei confronti della nostra amministrazione. È altrettanto chiaro che la situazione del Comune, specialmente finanziaria, mette una seria ipoteca sulle possibilità di realizzare tutto quanto i ternani ci chiedono in tempi rapidi. Di ciò non posso che dispiacermi, ma l’impegno è e sarà massimo.Potrei dire questo: siamo stati criticati per aver tagliato degli alberi, ma in realtà ad oggi ne abbiamo ripiantati più del quadruplo. E’ un po’ una metafora del nostro programma. Bisogna abbattere quel che è pericoloso del passato, per piantare qualcosa di nuovo e di bello, che naturalmente ha bisogno di tempo per radicarsi e per crescere. E poi lo ripeto ancora: Terni può superare la crisi solo se si riscopre città, se si ricorda, con orgoglio, di essere una comunità di persone diverse, ma che devono sentirsi unite dal fatto di vivere insieme in questo luogo e dare ognuna un piccolo contributo per renderlo più vivibile per chi verrà dopo.Assolutamente no. È dal confronto di idee, anche vivace, che nascono le soluzioni più adeguate per la città. Le personalità dunque sono utili, i personalismi no. Spetta a me portare a sintesi le suggestioni, le visioni, i progetti. In altre parole, rimango io il garante della linea politica che interpreta il volere dei cittadini che mi hanno eletto.Già in parte lo è stato il 2018. Ne è prova la pubblicazione del bando di gara per il distacco e il rifacimento dei mosaici della Fontana di Piazza Tacito. A breve, quindi, partiranno i lavori. Sulle altre incompiute stiamo lavorando da tempo, pur tra mille difficoltà ereditate, e molte cose si muoveranno nel prossimo anno.Sicuramente è una sfida non semplice, ma per questo avvincente. È in gioco una parte dello sviluppo e del futuro del nostro territorio. C’è un progetto ben chiaro che rivendica la centralità della parte pubblica in un’ottica di rilancio e valorizzazione di tutte le società.Questa ordinanza, come altre purtroppo, è stata mal interpretata. Ne ho preso atto, ho ascoltato pareri diversi e ne ho fatto tesoro. Perciò ho deciso di revocarla per mettere mano all’adozione di un regolamento in linea con quel che chiedono i cittadini. Noi siamo per una città a misura di bici, perciò tra i primi provvedimenti ci sono quelli sulle nuove stazioni-parcheggio, sul bike sharing, sul miglioramento delle piste ciclabili urbane e extraurbane. Vogliamo anche che gli sport all’aperto che piacciono ai più giovani si pratichino in spazi adeguati, belli, attrezzati, nel rispetto delle regole e degli altri cittadini.Occorre superare questioni di carattere eminentemente giuridico, ma c’è piena condivisione e volontà di dare alla città quanto prima un palazzetto. La questione del teatro Verdi è diversa, perché lì dobbiamo confrontarci con un vincolo posto dalla Sovrintendenza su espressa, quanto incomprensibile, richiesta della precedente amministrazione, che limita alcune possibilità realizzative.«Il tema è tanto delicato, quanto fondamentale per lo sviluppo culturale del territorio. Entro il mese di gennaio inizieremo a discutere su alcune ipotesi e scenari possibili, nella direzione di una gestione delle strutture e dei beni culturali all’altezza delle sfide che ci attendono.«La questione del trasporto è relativa a strutture che non rientravano nei servizi in delega tra il Comune e la Asl e su cui ci sarà comunque un confronto tra le parti nei prossimi giorni. È, altresì, intenzione del Comune reinternalizzare l’erogazione delle borse terapeutiche per disabili, una volta riviste le condizioni per migliorare il servizio che, voglio comunque precisare, non è mai stato interrotto».«Abbiamo più volte detto che la macchina amministrativa deve essere resa più efficiente per dare risposte rapide ed efficaci ai cittadini. Già abbiamo messo in campo alcune azioni di riforma di concerto con i sindacati che rimangono un interlocutore importante con cui condividere un percorso nell’interesse comune».