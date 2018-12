© RIPRODUZIONE RISERVATA

A nome dell'amministrazionecomunale faccio i miei complimenti alla questura di Terni che tramite la squadra mobile e con il Servizio centrale operativo della polizia di Stato ha concluso un'importante operazione antidroga che ha portato a provvedimenti nei confronti di ben 29 spacciatori attivi da tempo nel centro della città»: così il sindaco di Terni, Leonardo Latini. «L'operazione denominata 'Gotham' che è stata molto complessa e che è stata gestita con grande professionalità - afferma il sindaco in una nota -, dimostra anche con i dati che saranno forniti dalla questura come le nostre denunce e le preoccupazioni per la tutela dei cittadini in alcune aree di Terni fossero tutt'altro che campate in aria». «Per questo - prosegue Latini - ringraziamo il prefetto ed il questore, oltre a tutti gli agenti e alle forze dell'ordine che stanno operando con straordinario impegno, di concerto con l'amministrazione locale e con il Governo nazionale per far rispettare le regole e le leggi in città, per far sì che Terni torni ad essere una città sicura e vivibile, sia in centro che nei quartieri, senza più zone franche».