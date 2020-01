«Il 2019 è stato un anno che ha visto la realizzazione di molti interventi da parte della nostra amministrazione, ora crediamo sia venuto il momento di condividere una visione più alta, anche a livello di comunicazione e di partecipazione. Intendiamo per questo redigere un documento snello, ma carico di contenuti: una sorta di manifesto, che presenteremo a breve e sul quale chiederemo contributi di idee da parte di tutta la città». Lo ha detto il sindaco di

Terni, Leonardo Latini, parlando a palazzo Spada in occasione della conferenza stampa di bilancio dell'anno appena trascorso. Con lui anche alcuni assessori, tra cui i neonominati Leonardo Bordoni, Giovanna Scarcia e Cinzia Fabrizi. Latini ha spiegato che nel manifesto si cercherà di includere «idee per far sì che

Terni torni ad essere città attrattiva e protagonista e non più una città che lascia andar via le proprie energie migliori, i propri giovani, come dimostrano, purtroppo, i dati degli ultimi decenni». In merito a quanto fatto nel 2019, il sindaco ha spiegato che l'amministrazione comunale si è occupata «di programmazione fin dal suo insediamento, perché lo impone la normativa, adottando il Documento unico di programmazione, i bilanci di previsione, i piani delle opere pubbliche, ma anche il Pums, il piano delle opere pubbliche, il piano strade, il piano per l'edilizia scolastica». «Sicuramente - ha continuato Latini - nel 2020 porremo grande attenzione strategica, con il determinante supporto della Regione Umbria, alla questione delle infrastrutture materiali e immateriali, con particolare riferimento alle linee ferroviarie e ai collegamenti stradali nell'Umbria meridionale». Tra gli altri progetti, anche quello di un distretto verde, «una sorta di Green Valley per l'area del ternano-narnese» ha concluso il sindaco, e lo sviluppo del marketing territoriale dell'Umbria meridionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA