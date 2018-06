TERNI «Metteremo mano alla giunta quanto prima perché Terni ha bisogno di risposte rapide». Così il neo sindaco di

Terni, della Lega, Leonardo Latini, stamane alla proclamazione quando ha preso possesso dell'ufficio che fu del sindaco dimissionario Pd Leopoldo Di Girolamo e nell'ultimo periodo del commissario straordinario, Antonino Cufalo.

«Dopo la festa per la vittoria - ha spiegato il primo cittadino - ora arrivano tutte le responsabilità». «Ai cittadini ternani dico che sarò il sindaco di Terni e voglio che ciascun cittadino torni ad essere orgoglioso di essere ternano. Metteremo subito mano alla sicurezza e al decoro e subito anche al dissesto finanziario».

Il sindaco ha inoltre spiegato che la giunta, in cui «ci saranno componenti tecniche», verrà varata entro la prima seduta del nuovo consiglio, fissata per il 16 luglio.

