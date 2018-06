TERNI «Stiamo offrendo ai ternani la possibilità di svoltare, a cominciare dall’ambiente che è il primo problema da risolvere». Così il candidato sindaco del M5s Thomas De Luca a Terni all’incontro con il sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo e soprattutto con il ministro della Cultura Alberto Bonisoli, che torna a Terni dopo dieci anni, tanti quanti ne sono trascorsi dal corso di formazione in Ast che racconta di aver seguito: «Sono ministro ma tecnicamente ancora in prova – ha detto Bonisoli – ma oggi voglio parlarvi come militante del M5s dei valori, veri e sostanziali, della dignità e della serietà della politica, che ha un impatto con la vita vera delle persone».

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:35



