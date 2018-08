TERNI Il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha reso noto di aver assegnato al Comune di

Terni un finanziamento di 580.000 euro, 495.000 dei quali per la verifica di vulnerabilità sismica di 20 plessi scolastici comunali e 85.000 euro per la progettazione antisismica per l'adeguamento della palestra della scuola Donatelli. «Abbiamo ottenuto - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Enrico Melasecche - un primo consistente finanziamento per eseguire la valutazione della vulnerabilità sismica delle scuole comunali ed una prima progettazione. Verranno attivati quanto prima incarichi esterni in modo da poterci trovare in pole position in caso di ulteriori specifici finanziamenti che andremo a chiedere per passare dalle verifiche di vulnerabilità alle progettazioni ed infine al reperimento di fondi per i relativi appalti nonostante al Comune sia impedito ancora per mesi e mesi di accendere un solo mutuo». La sicurezza dei ragazzi, spiega l'assessore, è al primo punto dell'amministrazione comunale, che «non intende perdere una sola occasione per riqualificare il patrimonio comunale che necessita dal punto di vista sismico di una attenzione particolare e di un impegno costante».

