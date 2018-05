TERNI Nicola Romito, imprenditore di 57 anni, nato a Rivisondoli (Aq) «ma ternano da sempre, dopo una

carriera manageriale ai massimi livelli del mondo creditizio e finanziario» e, che, all’inizio del 2016 ha fatto

rientro a Terni dove vive con la famiglia, si è reso disponibile per una candidatura civica alle prossime elezioni comunale. Sarebbe il nome del civico che piace al Pd e che potrebbe mettere d'accordo le varie anime del partito che in questi giorni stavano cercando la quadra per trovare una candidatura unitaria per le prossime elezioni comunali.



«E’ emersa con forza, da questo lungo confronto con le forze della città, la domanda dal basso di formare un

raggruppamento civico, progressista, riformista, moderato ma fortemente determinato ad assumere, con competenza e in una logica di cambiamento, le decisioni più opportune, per la Terni del futuro. Servono alla città non mere enunciazioni o critiche di principio, ma soluzioni pragmatiche per il rilancio economico, la creazione di nuove opportunità professionali e di lavoro, l’attenzione ai giovani, la costruzione di politiche innovative e coraggiose, il recupero della sicurezza sia percepita sia reale, il miglioramento dei servizi, una rinnovata capacità negoziale a tutela degli interessi collettivi, politiche sociali più efficienti e mirate, la prospettiva di riportare il territorio a quella

funzione attrattiva e baricentrica nell’Italia centrale che gli è sempre stata propria».



«Terni - prosegue Romito in una nota di presentazione - deve tornare ad essere creativa, deve tornare a produrre crescita e deve tornare ad assumere la centralità delle proprie iniziative imprenditoriali, culturali e sociali, abbandonando la tentazione di essere soggetto passivo nello sviluppo del proprio territorio.

La protesta fine a sé stessa, la ricerca di posizionamenti personali o di parte, la speculazione sulle evidenti difficoltà in cui versa il nostro sistema di riferimento, così come l’arroccarsi su posizioni difensive a sola protezione degli interessi costituiti, non possono rappresentare le basi di una proposta di cambiamento. C’è bisogno che tutti si muovano a difesa del bene della città, senza indulgere nell’urlato velleitarismo da un lato, ma anche senza negare problemi e criticità dall’altro. Sono queste le ragioni che mi hanno spinto a partire per costruire questo progetto ed a mettermi a disposizione personalmente per aiutare a realizzarlo. Voglio, quindi, dare una risposta affermativa

a quelle componenti della società civile che mi hanno chiesto un impegno diretto, ma anche a tutti coloro che volessero condividere questo programma civico di rinascita e di rilancio».

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA