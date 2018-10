TERNI Il batterio della legionella è stato individuato in una delle fontane del reparto Acciaieria dell’Ast: è quanto emerso a seguito dei campionamenti svolti periodicamente nell’acqua dei pozzi e di quindici fontanelle dello stabilimento.

La fontana, nella quale si approvvigionano una quindicina di operai dell’area Aod3, è stata chiusa dopo l’intervento della Usl Umbria 2 che sta svolgendo tutte le verifiche del caso.

Si ipotizza che il batterio sia proliferato a seguito del ristagno dell'acqua della fontana, nella quale recentemente era stata montana un'autoclave per problemi di pressione. Non sono stati segnalati al momento malori tra i lavoratori, ma i sindacati hanno chiesto all'azienda che l'infermeria si attrezzi per eventuali casi di contagio.