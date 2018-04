TERNI "Si riscontrano criticità organizzative di ruoli e funzioni che non aiutano le opportunità di un mercato che a tutt’oggi mantiene un trend di crescita offrendo ad Ast una grande opportunità nel posizionamento e rafforzamento delle vendite globali." Lo affermano le segreterie provinciali di Ugl, Fismic, Fim Cisl, Fiom Cgil, Uil e Usb, dopo aver incontrato l'amministrato delegato di Ast, Burelli e il capo del personale, Villa.

Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato altresì, "la necessità di maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia al fine di raggiungere gli obbiettivi strategici per la competitività produttiva e qualitativa del settore commerciale."

Inoltre i sindacatii, "rispetto alla complessità e all'importanza della questione, ritengono fondamentale il percorso di acquisizione delle giuste e corrette informazioni allo scopo di poter tutelare i lavoratori e le lavoratrici."

Da parte loro Burelli e Villa hanno sottolineato che "fra gli obbiettivi primari c'è l’esigenza di adeguare il settore commerciale alle richieste di mercato." Inoltre è stato sottolineato come, dal 2015, ci sia stato un rafforzamento dell'organico di 30 unità anche se nel breve termine , però , non ci saranno più riorganizzazioni nel personale presente.

Martedì 10 Aprile 2018



