TERNI Il Prefetto Paolo De Biagi esprime le più vive congratulazioni all’atleta ternano Alessio Foconi, che «grazie al suo innato talento, con straordinaria determinazione ha conseguito un risultato che onora il suo impegno e entusiasma tutta la comunità ternana, sede di una scuola di scherma di grande tradizione e qualità.

Complimenti anche alla Federazione Italiana Scherma e all’Aeronautica Militare per lo storico risultato di cui gioisce l’intera nazione».

Ai complimenti del Prefetto si aggiungono anche quelli della Presidente della regione Catiuscia Marini. L'Umbria, attraverso i suoi straordinari atleti, raggiunge ancora una volta il tetto del mondo. Siamo orgogliosi di Alessio Foconi»: così la presidente Marini, ha commentato il titolo mondiale conquistato dall'atleta ternano nella specialità del fioretto ai mondiali cinesi di scherma in svolgimento a Wuxi. «È un risultato storico quello di Foconi - ha sottolineato Marini - che fa seguito alla medaglia d'oro a squadre conquistata lo scorso anno a Lipsia. Voglio naturalmente congratularmi con Alessio, con la Federazione italiana della scherma e con l'Aeronautica militare, per questa impresa che rende felice la città di Terni e l'intera Umbria».

Complimenti anche dall'assessore allo Sport del Comune di Terni, Elena Proietti. «Quella di ieri è stata per Terni una giornata gloriosa - dichiara l'assessore allo Sport Elena Proietti - grazie ad Alessio Foconi, orgoglio ternano, che ci ha portato in cima al mondo. Non vediamo l'ora che torni in Italia per poterlo accogliere in Comune e fargli i complimenti di persona, io, il sindaco e tutta la giunta comunale, perchè grazie a lui ieri siamo stati veramente orgogliosi di essere ternani. Grazie Alessio, grazie al suo allenatore e a tutto il team, per averci regalato questa gioia immensa. Ti aspettiamo in Comune».

